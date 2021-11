Theater : Pippi Langstrumpf ist abgesagt

Bitburg (red) Die Theateraufführung „Pippi Langstrumpf“ am Dienstag, 23. November, im Haus der Jugend, Bitburg wurde aufgrund der aktuellen Coronaentwicklung im Eifelkreis abgesagt. Die Karten können an den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückgegeben werden, heißt es in einer Pressemitteilung.