Umwelt : Die illegale Müllentsorgung nimmt im Eifelkreis zu

Einfach mal so abgestellt. Der Seat ohne Kennzeichen steht seit geraumer Zeit im Schlangenpfädchen. Nun soll der letzte Halter ermittelt werden. Foto: Tv/Maria Adrian

Bitburg Die illegale Müllentsorgung nimmt zu: Der Volksfreund hat nachgefragt, was dagegen unternommen wird.

Mal ein Kühlschrank, mal ein Auto, mal Bauschutt oder Altreifen – manch einer nutzt den öffentlichen Raum, um seinen Müll zu entsorgen. Das spart zwar Kosten, ist aber illegal. Und dort, wo dann ein Kühlschrank nicht wie bei Steffeln (Landkreis Vulkaneifel) im Wald, sondern mitten in einem Wohngebiet abgestellt wird, ist das für die Anlieger nicht nur ein unschöner Anblick, sondern auch ein Ärgernis.

Immerhin: Den Anblick des kaputten Kühlgerätes sind die Anlieger der Johann-Peter-Limbourg-Straße in Bitburg jetzt los. Die weiße Kiste wurde nach Beobachtungen eines Anwohners Ende September zuerst am Rand des Parkplatzes abgestellt und im Oktober dann auf die Verkehrsinsel gerückt. Mittlerweile ist sie verschwunden. Womöglich hat einer der Anlieger den Zweckverband Abfallwirtschaft Region Trier (ART) informiert. Die Stadt war in diesem Fall nicht eingebunden, da die ART zuständig ist.