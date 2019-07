Sperrung in Mötsch : Umleitung wegen Party in Mötsch

Bitburg Unter dem Motto „E’fach su Party“ veranstaltet der gleichnamige Mötscher Verein am Samstag, 27. Juli, wieder eine große Party auf dem Dorfplatz in Bitburg-Mötsch. Damit alles reibungslos ablaufen kann, wird die Bitburger Straße in Mötsch zwischen den Einmündungen Ringstraße und Hüttinger Straße für den öffentlichen Verkehr gesperrt.

