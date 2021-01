Die Gefahr ist noch nicht gebannt : Eifeler Straßen weiterhin gesperrt, Warnung vor Waldwanderungen

Auf einigen Straßenabschnitten, wie hier am Forsthaus Schneifel, drohen schneebedeckte Äste auf die Fahrbahn zu fallen. Foto: Fritz-Peter Linden

Eifel Noch immer sind etliche Straßen in der Eifel wegen Schneebruchgefahr gesperrt. Und das wird, nach Angaben des Landesbetriebs Mobilität (LBM) in Gerolstein, auch wohl noch eine Weile so bleiben.

So ist bis voraussichtlich Mittwoch, 20. Januar, kein Durchkommen auf der L 17 zwischen Sellerich und Buchet. Auch die L 20 zwischen Ormont und dem Forsthaus Schneifel bleiben bis zum Wochenende dicht.

Ebenso: die K 28 und die K 77 bei Salm. Hier soll die Sperrung allerdings am 22. Januar aufgehoben werden. Noch gar keine Freigabe ist für die K 52 und die K 169 zwischen Steffeln und Kleinlangenfeld in Sicht. Hier teilt der LBM mit, dass die Sperrung „bis auf Weiteres“ gilt.