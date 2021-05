Verkehr : Straße gesperrt

Niederraden (red) Wegen Straßenbauarbeiten (Deckenerneuerung) wird die K 62 in Niederraden voraussichtlich ab 5. Mai bis voraussichtlich zum 21. Mai für den Verkehr voll gesperrt werden. Es handelt sich um die Strecke ab der Einmündung L 8/K 62 in Niederraden bis zum Ortsausgang Niederraden in Richtung Fischbach-Oberraden,

