Wechsel zum Städtebund Wer folgt auf Moritz Petry? Verbandsgemeinde Südeifel muss neuen Bürgermeister wählen

Irrel/Neuerburg · Der bisherige Bürgermeister der Verbandsgemeinde Südeifel wird ab April 2024 Geschäftsführer des rheinland-pfälzischen Städte- und Gemeindebunds. Doch wie geht es dann in der VG weiter? Am Donnerstag werden die Ratsfraktionen darüber in einer Sondersitzung sprechen.

01.11.2023, 17:42 Uhr

Moritz Petry wechselt vom Chefsessel der Verbandsgemeinde Südeifel zur Geschäftsführung des Städte- und Gemeindebundes in Rheinland-Pfalz. Wer sein Nachfolger oder seine Nachfolgerin werden wird, wird jetzt schon diskutiert. Foto: TV/Frank Auffenberg

Von Frank Auffenberg Redaktion Eifel

Moritz Petry wird die Verbandsgemeinde Südeifel als Bürgermeister verlassen. Der 48-jährige Christdemokrat wird ab dem 1. April die Geschäftsführung des rheinland-pfälzischen Städte- und Gemeindebunds übernehmen. Der bisherige Geschäftsführer Karl-Heinz Frieden (66) gibt aus gesundheitlichen Gründen seinen Posten auf. Einstimmig hat der Landesausschuss Petry am Montag für die neue Aufgabe gewählt. Für die VG Südeifel bedeutet dies vor allem eines: Es stehen Neuwahlen vor der Tür.