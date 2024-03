Grüner Strom Südeifel setzt landesweit neue Maßstäbe beim Solarstrom

Die gute Nachricht für alle zu Beginn: Mit der jährlichen Stromproduktion im Photovoltaik-Park Südeifel können künftig 139.000 Tonnen CO 2 eingespart werden. Das große Photovoltaik-Projekt in der Südeifel, das zu den größten PV-Freiflächenvorhaben in Deutschland zählt, wird am 19. April in Karlshausen offiziell eröffnet. Mit insgesamt elf PV-Freiflächenanlagen setzt eine Projektgesellschaft in der Verbandsgemeinde Südeifel ein wegweisendes Projekt um. Die geplante Gesamtleistung von rund 200 MWp ermöglicht die Versorgung von rund 60.000 Haushalten mit nachhaltigem grünen Strom. Allein das Investitionsvolumen setzt einen Meilenstein im Bereich der erneuerbaren Energien: Das Vorhaben hat 150 Millionen Euro verschlungen.