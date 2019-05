Kabarett : Weibsbilder treten in Prüm auf

Prüm (red) Das Comedy-Duo „Weibsbilder“ tritt am Freitag, 24. Mai, um 20 Uhr (Einlass: 19 Uhr) in der Karolingerhalle in Prüm auf. Das Duo präsentiert sein Programm „Malle Diven“, in dem die Damen von ihren Erlebnissen auf einer Single-Kreuzfahrt berichten.

