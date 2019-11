Glaube : Weihbischof firmt 34 Jugendliche in Wolsfeld

Messerich, Dockendorf, Meckel und Wolsfeld. Foto: Sandra Hoffmann

Wolsfeld (red) Weihbischof Franz-Josef Gebert hat sich mit Jugendlichen und Katecheten zum Gespräch im Pfarrjugendheim in Wolsfeld getroffen. Die Jugendlichen, aus den vier verschiedenen Pfarreien Messerich, Dockendorf, Meckel und Wolsfeld erzählten von ihren Eindrücken und Erfahrungen von einem Wochenende in Vallendar, einer Reise nach Taizé und der Fahrt zur Seligsprechung von Pater Henkes nach Limburg und einem Sozialprojekt zugunsten Don Bosco in Trier, während ihrer Firmvorbereitung.

