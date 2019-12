Markt : Weihnachtliches im Kreuzgang in Kyllburg

Am Wochenende fand in der wunderbaren Atmosphäre im Kreuzgang der Kyllburger Stiftskirche ein ganz besonderer Weihnachtsmarkt statt. Die rund 20 Standbetreiber boten den Besuchern hochwertige weihnachtliche Waren und Accessoires an. In der Stiftskirche fanden Konzerte statt und auch um Innenhof des Kreuzganges wurde musiziert. Kulinarische Köstlichkeiten rundeten das Angebot ab. Foto: Rudolf Höser