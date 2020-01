Abfallwirtschaft : Weihnachtsbaum-Entsorgung in der Region

Weihnachtsbaum-Entsorgung in der Region

Bitburg/Prüm (red) Im Eifelkreis Bitburg-Prüm besteht die Möglichkeit, den Weihnachtsbaum an einer der Grüngutsammelstellen des Zweckverbands A.R.T. kostenlos anzuliefern.Die Weihnachtsbäume werden in Biomassekraftwerken verwertet oder zerkleinert als Bodenverbesserer auf landwirtschaftliche Flächen ausgebracht.

Damit dies möglich ist, muss der Weihnachtsschmuck gründlich entfernt werden. Eine Anmeldung am Abfall-Telefon ist nicht nötig. Sind die Nadelbäume länger als 2,50 Meter, müssen sie in der Mitte durchgesägt werden. Zusätzlich zu den Entsorgungsmöglichkeiten des Zweckverbandes werden die Weihnachtsbäume in einigen Ortsgemeinden des Eifelkreises auch durch Jugendgruppen und Feuerwehren eingesammelt – die Termine dafür geben die Gruppen vor Ort selber bekannt oder können mitunter bei den Ortsgemeinden angefragt werden.