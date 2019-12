Brauchtum : Weihnachtsbaumleuchten in Büdesheim

Foto: Martina Lambertz Weihnachtsbaumleuchten in Büdesheim Büdesheim (red/fpl) Wie in jedem Advent haben die Büdesheimer wieder ihr Weihnachtsbaumleuchten organisiert. Monate vorher wurde gebastelt, gewerkelt, wurden Forellen geräuchert und geprobt. In gemütlicher Atmosphäre, bei schöner Musik und guter Laune feierte man bis spät in die Nacht. Der gesamte Erlös wird auch dieses Jahr wieder einem sozialen Projekt zugeführt. Die Ortsgemeinde dankt allen Mitwirkenden. Foto: Martina Lambertz