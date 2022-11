Im Advent : Weniger Weihnachtsbeleuchtung in den Eifelstädten wegen Energiekrise?

Der Gewerbeverein Prüm eifelstark hat sich für eine Beleuchtung in der Stadt entschieden – allerdings wurden die Zeiten und auch die Anzahl der großen Aufstellsterne reduziert. Foto: Stefanie Glandien

Bitburg/Prüm/Daun/Gerolstein Lichterketten aufhängen oder lieber verzichten: Diese Frage stellt sich nicht nur in den eigenen vier Wänden, sondern auch in den Innenstädten. In der Eifel gibt es unterschiedliche Antworten.