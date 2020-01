Gewerbe : Prümer Verlosung: Heute gibt’s dort die Gewinne!

Prüm Weg ist er: Der Wagen, den der Gewerbeverein Prüm am Samstag, 4,. Januar, 16 Uhr, als Hauptpreis beim Weihnachtsgewinnspiel verlosen will, wurde am Freitag vom Podest am oberen Hahnplatz, naja, entführt.

Und die Prümer machen auch daraus ein Gewinnspiel. Wer weiß, wo das Auto jetzt steht und schnell genug anruft, kann einen Prüm-Taler (die lokale Einkaufswährung) im Wert von 25 Euro gewinnen. Nummer zum Glück: 06551/95170. Eile ist geboten, die ersten fünf Anrufer gewinnen.