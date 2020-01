Krippenausstellung : Traditionskrippe in Alsdorf besuchen

Weihnachtskrippe Alsdorf. Foto: TV/Rita Heyen

Alsdorf (red) Die Weihnachtskrippe in der Kirche St. Peter in Alsdorf begeistert mit ihren mehr als 100 Jahre alten Figuren. Das Krippenteam, unter der Leitung von Richard Lux, hat die Traditionskrippe in mehr als 250 Stunden aufgebaut.

