Prüm: Frische Weihnachtskrippen für den TV : Der Baumeister war wieder beim TV

Drei Weihnachtskrippen hat Jörg Hansen aus Prüm wieder gebaut und stellt sie in den Fenstern des TV-Büros an der Hahnstraße aus. Zu sehen sind die Werke des Krippenbaumeisters bis zum Dreikönigstag im Januar. Foto: Fritz-Peter Linden

Prüm (fpl) Jörg Hansen, der Prümer Krippenbaumeister, hat beim TV in der Hahnstraße wieder drei neue Werke aufgebaut – zu sehen sind sie bis Ende der ersten Januarwoche. Im Bild: eine afrikanische Krippe, die er aus aktuellem Anlass gebaut hat.

Damit will er zeigen, dass Flüchtlinge von dort auch in der Eifel angekommen „und dass sie hier bei uns willkommen sind“. Eine weitere Krippe, in eine Laterne eingebaut, zeigt eine römische Szene. Die dritte, heimatlich orientierte, hat Hansen in ein ausgehöhltes Stück Baumstamm gesetzt. Foto: Fritz-Peter Linden