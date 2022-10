Adventszeit : Welche Weihnachtsmärkte in Eifel, Hunsrück und an der Mosel stattfinden und welche nicht (Fotos)

Foto: Markus Angel 8 Bilder Ein nostalgischer Rückblick auf die Weihnachtsmärkte in der Eifel und an der Mosel

Bitburg-Prüm/Vulkaneifel/Bernkastel-Wittlich Energiesparen oder weihnachtliche Festlichkeit? Nicht alle Weihnachtsmärkte in der Region finden in diesem Jahr statt. Welche Marktplätze diese Weihnachten leer bleiben.

Weihnachtsmärkte 2022 in Bitburg-Prüm

Der Bitburger Weihnachtsmarkt findet in diesem Jahr aller Voraussicht nach vom 30. November bis zum 12. Dezember auf dem Spittel statt. Laut Organisator Peter Hein soll sich die Größe des Marktes 2022 wieder an der Vor-Coronazeit orientieren.

Der Weihnachtsmarkt in Prüm findet am 25. Und 26. November auf dem Johannismarkt statt. Welche Weihnachtsaktionen der Gewerbeverein in Prüm in diesem Jahr veranstalten wird, steht noch nicht endgültig fest.

Der Weihnachtsmarkt in Neuerburg soll am 26. Und 27. November auf dem Marktplatz stattfinden. Momentan rechnen die Organisatoren mit rund 30 Ausstellern. Als Programmpunkte werden neben verschiedenen Aufführungen für Kinder auch Musikvereine aus der Region auftreten. Auch der Nikolaus wird zu Besuch kommen und es sind weitere Aktionen für Kinder geplant. Für das leibliche Wohl ist weihnachtlich gesorgt.

Der Weihnachtsmarkt in Arzfeld soll am dritten Advent stattfinden. Wie genau das Programm und die Hygiene-Vorgaben aussehen sollen, ist noch in Planung.

Der Weihnachtszauber in Waxweiler findet am 26. November, dem 1. Advent, im und vor dem Rohbau des Bürgerhauses statt. Neben Musik, Gesang und vorweihnachtlicher Stimmung bieten die Waxweiler Vereine und der Nikolaus ein buntes Programm.

Der Dasburger Weihnachtsmarkt, traditionell veranstaltet vom Musikverein Dahnen-Dasburg e.V., findet am 3. und 4. Dezember auf der Burg in Dasburg statt. Die Besucher erwarten rund 20 verschiedene Stände. Es wird wie jedes Jahr einen Shuttle-Service geben, über den genaueren Ablauf wird noch in den nächsten Wochen informiert.

In der Verbandsgemeinde Speicher sind in diesem Jahr laut der Verbandsgemeindeverwaltung keine Weihnachtsmärkte geplant.

Weihnachtsmärkte in der Vulkaneifel 2022

Statt dem klassischen Weihnachtsmarkt gibt es an den vier Adventswochenenden einen Winter-Treff in Gerolstein. „Wir können mit den großen Weihnachtsmärkten nicht mithalten“, erklärt die Organisatorin Ngan Heescher. „So können wir trotzdem an den Wochenenden ein attraktives Angebot bieten.“ Für Essen und Getränke ist dabei reichlich gesorgt. Nur die Auswahl an Händlern fällt dadurch in diesem Jahr geringer aus. Dafür kann man sich Termine zum Eisstockschießen reservieren. Der Winter-Treff am 1. Adventswochenende samstags und sonntags (26. und 27. November). An den darauf folgenden Adventswochenenden ist der Wintertreff auch freitags geöffnet. Zusätzlich findet am 3. Advent (11. Dezember) der Weihnachtsmarkt im Rondell statt.

Am 26. und 27. November ist es auch in Dudeldorf wieder soweit. Der Gewerbeverein Dudeldorf e. V. wird, nach zwei Jahren Pause, in diesem Jahr wieder seinen traditionellen Weihnachtsmarkt ausrichten. „Die Vorbereitungen laufen bereits seit Monaten um die Weichen für die 35. Auflage, die am ersten Adventswochenende im historischen Ortskern von Dudeldorf stattfindet, zu stellen“, erklärt Organisator Hans-Josef Pallien.

Der Gillenfelder Weihnachtsmarkt wird am 26. und 27. November auf dem Marktplatz stattfinden.

Der Weihnachtsmarkt in Mehren, findet am 10. Dezember auf dem Platz hinter dem Bürgerhaus "Alte Schule" statt.

Impfzentrum und Energiesparen statt Weihnachtsmarkt

Gestrichen ist in diesem Jahr der Hallenweihnachtsmarkt in Hillesheim. Das liege vor allem daran, dass die sonst dafür genutzte Halle momentan das Impfzentrum Hillesheim beherbergt, sagt Jochen Hank von der Werbegemeinschaft Hillesheim.

Auch in Daun wird es 2022 keinen Weihnachtsmarkt geben. Laut dem Geschäftsführer des Gewerbe- und Verkehrsvereins Wolfgang von Wendt sei der Weihnachtsmarkt mit einem zu großen Aufwand verbunden. „Beleuchtungen und Essensstände verbrauchen zu viel Strom, wo wir doch aktuell dazu angehalten sind Energie zu sparen“, erklärt von Wendt

Info Noch nicht alle Infos stehen fest Zu einigen Weihnachtsmärkten in der Region liegen uns derzeit noch keine Informationen vor. Wenn in Ihrer Gemeinde ein Weihnachtsmarkt stattfinden soll, der in dieser Übersicht noch nicht mit aufgeführt ist, dann schicken Sie uns diesen gerne per Mail an a.wittlings@volksfreund.de

Weihnachtsmärkte 2022 in Bernkastel-Wittlich

Die Wittlicher Weihnachtstage sollen wieder im vollen Umfang vom 25. November bis zum 18. Dezember stattfinden. Zahlreiche Stände von Baumstriezeln und Crêpes über Winzerglühweine von Monzel und dem Weingut Mertes warten am Platz an der Lieser auf die Besucher. Festlich geschmückte Kastanienbäume sorgen an den Lieserterrassen für Weihnachtsstimmung. Blechblasmusik, Chöre, und jede Menge festliche Weihnachtsmusik in den Richtungen Pop, Schlager, Swing, Jazz, Gospel oder Klassik sorgen für Abwechslung im Programm der Wittlicher Weihnachtstage Am Dienstag, dem 06. Dezember, besucht der Nikolaus um 15 Uhr den Weihnachtsmarkt und verteilt Weckmänner, solange der Vorrat reicht.

Über 40 festlich dekorierte Stände bieten vom 18. November bis zum 21. Dezember weihnachtliche Stimmung beim Adventszauber an der Mosel in Bernkastel-Kues. Dazu gibt es neben den Ständen auch Attraktionen wie das Fackelschwimmen, das Weihnachtsfeuerwerk, die Nikolauswanderung oder den größten Adventskalender der Region. Auch das gastronomische Angebot lässt keine Wünsche offen: ob Flammkuchen, Eintöpfe, Waffeln, Crêpes oder Riesling-Glühwein. An den Wochenenden stehen außerdem kuschelige Fahrten mit der Weißen Flotte auf der Mosel auf dem Programm.

Der unterirdische Mosel-Wein-Nachts-Markt in Traben-Trarbach findet an den Wochenenden vom 18. November bis zum 01. Januar in der Traben-Trarbacher Unterwelt statt.

Im warmen Halbdunkel des traditionellen, ehemaligen Weinkellers der Stadt erwartet die Besucher ein ganz besonders Ambiente gehüllt in den Duft von Glühwein, gebrannten Mandeln und Tannengrün. Kunsthandwerker und Aussteller von Mosel, Eifel, Hunsrück und Rhein präsentieren hier hochwertige Dekoartikel, Geschenkideen, kulinarische Spezialitäten, Produkte rund um Wein und Wellness, Antikes sowie kreatives Mode- und Schmuckdesign aus der Region.

Der unterirdische Weihnachtsmarkt bietet ein Rahmenprogramm mit kulturellen, traditionellen und musikalischen Highlights. Der Traben-Trarbacher Mosel-Wein-Nachts-Markt ist auch über die Weihnachtstage hinaus bis zum 01. Januar 2023 geöffnet.

Die Manderscheider Burgenweihnacht findet am ersten Adventswochenende (26. und 27. November) an der Burg Manderscheid statt. Neben zahlreichen Buden und Handwerkern gibt es auch eine lebendige Krippe und einen Nikolausbesuch. Ab Manderscheid gib es für zwei Euro einen Bustransfer zur Burg. Der Eintritt kostet einen Euro pro Person.

Der Weihnachtsmarkt in Thalfang wird nach zweijähriger Pause wieder am 27. November stattfinden. „Wir freuen uns, dass es nun nach zwei Jahren endlich weitergeht“, sagt Ortsbürgermeister Burkhard Graul.