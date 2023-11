Adventszeit 2023 Welcher Weihnachtsmarkt als erstes aufmacht

Am ersten Adventswochenende (1. bis 3. Dezember) öffnet in der Vulkaneifel ein weiterer Special-Weihnachtsmarkt: Der KabauWeih in Darscheid ist der erste Weihnachtsmarkt in der Eifel, der in einem Zirkuszelt veranstaltet wird – genauer im Kabau Theaterzelt. Dort können sich die Besucher an allen drei Tagen von 14 bis 20 Uhr auf verschiedene Stände, Glühwein und Musik in einzigartiger Atmosphäre freuen.