Adventszeit 2023 Welcher Weihnachtsmarkt als erstes aufmacht

In der Verbandsgemeinde Thalfang im Hunsrück finden zwei Weihnachtsmärkte statt. In Thalfang selbst laden die Veranstalter am 25. November wieder zum Letzten Markt und Weihnachtsmarkt am Haus der Begegnung ein. Auch ein Nikolaus kommt in diesem Jahr traditionell vorbei. Außerdem findet der Weihnachtsmarkt in Breit am 17. Dezember am Gemeindehaus des Ortes statt.