Diese sind bisher bekannt Adventszeit 2024: Die Weihnachtsmärkte in Eifel, Hunsrück und Mosel-Region

In der Verbandsgemeinde Thalfang im Hunsrück finden drei Weihnachtsmärkte statt. In Thalfang selbst laden die Veranstalter am 30. November wieder zum Letzten Markt und Weihnachtsmarkt ein. Außerdem findet der Weihnachtsmarkt in Bäsch am 7. Dezember und der Weihnachtsmarkt in Hilscheid am 21. Dezember statt.