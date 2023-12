Schock am Wochenende Brand auf Bitburger Weihnachtsmarkt: Feuerwehr entschärfte explosive Gefahr

Bitburg · Das hätte auch schlimm enden können am Grillstand, der am Sonntagmorgen auf dem Bitburger Weihnachtsmarkt in Brand geriet. Die Feuerwehr schildert, warum am Ende alles gut ausgegangen ist.

11.12.2023 , 14:33 Uhr

Vom Schwenkgrillstand blieben nur verkohlte Holzbalken übrig 28 Bilder Foto: TV/Frank Auffenberg

Es war nur eine kurze Zeitspanne. Aber diese reichte. Nicht, um den Brand zu verhindern. Aber, um sicherzustellen, das niemand verletzt wurde. „Das ist das Wichtigste“, sagt Horst Sonnier. Ihm gehörte der Grillstand, der am Sonntagmorgen auf dem Bitburger Weihnachtsmarkt in Flammen aufging. Der 39-jährige Schausteller steht noch immer unter Schock. Hier geht es zur Bilderstrecke: Vom Schwenkgrillstand blieben nur verkohlte Holzbalken übrig