Nach kurzer (Zwangs-)Pause Letzte Gelegenheit: Bitburger Weihnachtsmarkt im Schlussspurt

Schon zur Mittagszeit füllte sich der Platz mit Besuchern. „Gestern lief es gut, heute noch etwas schleppend, aber das wird schon“, resümierte Marilyn Erdorf am Freitagmittag an ihrem Imbissstand. Peter Pliesheim, Besucher aus Niedersachsen, hörte von dem Feuer in den Nachrichten: „Sensationsgier? Nein, aber neugierig war ich schon. Ich bin dienstlich in der Eifel und dachte, dass ich mir das Ganze mal ansehe.“ Nun gebe es zwar außer Rußspuren nichts mehr zu sehen, den Besuch habe er aber nicht bereut. „Ich habe meine Mittagspause sehr genossen und bin beeindruckt, wie schnell hier das Marktgeschäft wieder laufen konnte.“