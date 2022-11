Messen und Märkte : Glanz und Glitzer zwischen den Stadttoren – So war der Weihnachtsmarkt in Dudeldorf (Bilder)

Dudeldorf Der beliebte Weihnachtsmarkt in der Eifel lockte am Wochenende mehrere Tausend Besucher nach Dudeldorf. Einen Parkplatz zu finden war gar nicht so einfach – tat der guten Stimmung aber keinen Abbruch.