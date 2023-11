Tipps für Besucher Taschendiebe unterwegs? So schätzt die Polizei die Gefahr auf Weihnachtsmärkten ein

Da steht man gesellig beisammen, die Bratwurst in der einen und den Glühwein in der anderen Hand, plaudert ein wenig – und schon ist es passiert. Unachtsamkeit macht es Dieben einfach, die Geldbörse zu entwenden. Eine verschlossene Handtasche vorne am Körper zu tragen, kann dagegen schon helfen. (Archivbild vom Weihnachtsmarkt Bernkastel-Kues 2021)

Foto: TV/Hans-Peter Linz