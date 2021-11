Benefiz-Aktion : Erneute Aktion: „Weihnachtspost für dich!“

Prüm (red) Da die Corona-Pandemie es leider weiterhin nicht erlaubt, ein normales Leben zu führen, ist auch der Besuch im Seniorenheim immer noch nicht ohne weiteres möglich.

Gerade in der anstehenden besinnlichen Jahreszeit sei es umso wichtiger, dass auch an die Menschen, die vielleicht nicht mit ihren Familien zusammen sein können, gedacht wird, heißt es in einer Pressemitteilung der Kaiser-Lothar-Realschule plus Prüm und des Caritasverbands Westeifel.

Jeder, egal wie groß oder klein, kann bis zum 19. Dezember einen Brief oder eine Postkarte mit ein paar netten Worten schicken, und diese werden gesammelt und vor Weihnachten an das Seniorenheim St. Elisabeth und dessen Bewohnerinnen und Bewohner weitergeleitet.

Die Briefe gehen an die Adresse: Caritasverband Westeifel e.V., Kimberly Willwertz oder Ina Morbach, Kalvarienbergstraße 1, in 54595 Prüm oder an die Kaiser-Lothar-Realschule plus Prüm, Carolin Broy, Kreuzerweg 16, in 54595 Prüm.