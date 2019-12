BILDER-WOCH : Weihnachtsspende der Eifel Apotheke an Lichtblick Bitburg

Bitburg In diesem Jahr überreichten Franca Giesen-Seis und ihr Team der Eifel - Apotheke Bitburg, anstelle von Weihnachtspräsenten, eine Spendensumme über 1000 Euro an Lichtblick Bitburg e.V. Hilfe für Schwerkranke, Behinderte und in Not geratene Kinder. Der 1. Vorsitzende des Vereins, Rudolf Rinnen, nahm stellvertretend für den Verein die Spende dankend entgegen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken