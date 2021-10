Weihnachten : Weihnachtszauber in Waxweiler

Waxweiler Die Gemeinde Waxweiler lädt erstmals an zwei Tagen zum Weihnachtszauber ein: am ersten Adventssamstag, 27. November, und am ersten Adventssonntag, 28. November, jeweils ab 13 Uhr im und um das Dechant-Faber-Haus in Waxweiler, das die Kirche dieses Jahr zur Verfügung stellt.

Die großen und kleinen Gäste von nah und fern erwartet ein vielfältiges Angebot und abwechslungsreiche Unterhaltung bei Musik, Gesang, Genuss und vorweihnachtlicher Stimmung.

Leckeres Weihnachtsgebäck und schöne Deko-Artikel werden ebenso wie anspruchsvolle Handarbeit oder liebevoll gefertigte Kunstgegenstände angeboten.

Die kleinen Gäste werden außerdem mit einem Theaterstück unterhalten: Kinder singen Weihnachtslieder. Der Nikolaus kommt ebenfalls und beschenkt die Kinder zu unterschiedlichen Zeiten.

Die Waxweiler Vereine, die Kindertagesstätte und der Nikolaus freuen sich schon, mit dabei zu sein.

Es gelten die einschlägigen Corona-Bestimmungen sowie die

3-G-Regel.

Aussteller, Künstler und Handwerker mit weihnachtlichen Deko- sowie Geschenkartikeln können sich im Haus des Gastes melden.