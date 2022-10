Nach gescheiterter Wahl : Endlich: Eifelgemeinde Hüttingen hat neuen Ortsbürgermeister

Hüttingen Nach der gescheiterten Wahl im August hat Hüttingen an der Kyll nun einen neuen Ortschef. Was den 27-jährigen Pascal Liewer überzeugt hat, sich jetzt doch zur Wahl zu stellen.

Anfang August sollte dann ein neuer Bürgermeister gewählt werden. Es gab auch einen Kandidaten, Jörn Grund, der sich aufstellen ließ. Nun ist eine solche Ortsbürgermeisterwahl in einer kleinen Gemeinde (Hüttingen an der Kyll hat rund 300 Einwohner) normalerweise Formsache.

Dazu kündigte die Bürgermeisterin der Verbandsgemeinde Bitburger Land, Janine Fischer, nach der gescheiterten Wahl von Jörn Grund an, dass sie in der Gemeinde Gespräche führen wolle, um zu zeigen, dass das Amt „nicht so schrecklich ist, wie gemeinhin angenommen wird“. Sie muss es wissen, ist immerhin neben ihrem Amt auf Verbandsgemeinde-Ebene auch Ortsbürgermeisterin in Wolsfeld.