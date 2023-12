Eifelstrecke Anwohner am Kyllradweg: Bahn schneidet Weg nach Speicher ab

Wer an der Speicherer Mühle wohnt und nach Speicher will, fährt über den Kylltalradweg und biegt dann auf die L39 ab. Diese gängige Praxis der Anwohner wird in Kürze nicht mehr möglich sein. Im Zuge des Wiederaufbaus und der Modernisierung der Eifelstrecke nach der Flut im Jahr 2021 plant die DB Netz AG, Brücken beziehungsweise Tunnel wie den 333 Meter langen Friedrich-Wilhem-Tunnel umzubauen.