Fest : Wein und Musik: Fest in Wolsfeld

Achim Weinzen. Foto: Trierischer Volksfreund/Stephan Schlösser

Wolsfeld (red) Der Sportverein Wolsfeld veranstaltet am Samstag, 6., und Sonntag, 7. Juli, das Wein und Musik Fest in der Hofanlage der Familie Lack. Am Samstag, 6. Juli, geht es ab 19 Uhr mit Live Musik von „Accoustic Acitvity“ los.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Anschließend spielen „Merlix“ und „Die Lehmanns“. Am Sonntag, 7. Juli, spielen um 11 Uhr der Musikverein Holsthum und um 13 Uhr der Musikverein Irrel. Ab 14.30 Uhr gibt es Dixie-Musik mit den „Blue Swinging Dixies“ und ab 16.30 Uhr tritt Achim Weinzen auf.