Weinprobe : Weinprobe an der römischen Villa

Förderverein Geschichte und Kultur Holsthum e. V. Vors. Mechthild Kohl-Heck, Auf der Hütte 10, 54668 Holsthum Villa-Freunde und Förderer laden zur Weinprobe Die Römische Villa Holsthum steht am Samstag, dem 7. September, ganz oben auf der Liste der hiesigen Veranstaltungen. Der Förderverein lädt zu seiner schon traditionellen jährlichen Weinprobe ein. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr auf der Römischen Villa. Der Weintresen ist reichlich gedeckt, Weine für jeden Geschmack werden angeboten, können gekostet werden. Die Weine stammen vom Weingut Arno Hahn, Gundersheim, und werden vom Chef des Hauses persönlich präsentiert. Herr Hahn erklärt die Besonderheiten der Sorten, die interessierten Besucher genießen. Auch Flaschenweine können gekauft werden. Zu den Proben werden kleine Häppchen als Fingerfood gereicht, auch Sprudel und Weißbrot sind im Angebot. Besucher zahlen pauschal 13 Euro für die Probierweine, dazu kommen 2 Euro Pfand für das Glas. Das Pfandgeld wird bei Rückgabe des Glases erstattet. Auch in diesem Jahr wird es wieder eine Ausstellung von Gemälden geben, die von engagierten heimischen Malerinnen geschaffen wurden. Im Original-Keller der Villa, der besonders ausgeleuchtet ist, zeigen sie ihre Bilder, die in Öl und Acryl gemalt wurden, auch Aquarelle werden präsentiert. Villa in Flammen Für die besondere Stimmung sorgt die Beleuchtung. Die Villa wird illuminiert, die Säulen angestrahlt, Lichterketten erhellen dezent die Sitzgelegenheiten und den Weinausschank. Mehrere Schwedenfeuer sorgen für eine gefühlte Wärme. Durch diese Elemente entsteht eine wunderbare, heimelige Atmosphäre zum Wohlfühlen. Heimfahrservice Mit diesem Angebot wollen die Veranstalter erstmalig auch diejenigen Weinfreunde ansprechen, die nicht auf ihr eigenes Auto verzichten möchten. Die Fahrer können sich bis 23 Uhr im Umkreis von 10 km nach Hause fahren lassen, und zwar kostenlos. Und das eigene Auto bleibt an der Villa stehen. Natürlich hängt der Erfolg der Veranstaltung in hohem Maße vom Wetter ab. Gutes Wetter ist bestellt, so die Veranstalter, die die Vorbereitungen optimistisch angehen. Foto: tv/Rolf Mrotzek