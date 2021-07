Weiterbildung : Noch gibt es freie Plätze im Weiterbildungskurs

Bitburg (red) Zu Beginn des neuen Schuljahres, 30. August 2021, beginnt an der Theobald-Simon-Schule, Berufsbildende Schule Bitburg im Rahmen der Fachschule Betriebswirtschaft mit Schwerpunkt Kommunikation und Büromanagement wieder ein kostenloser After-Work-Weiterbildungskurs zur/zum staatlich geprüfte(n) Betriebs(fach)wirt*in. Der Unterricht vermittelt Fachkenntnisse im Schwerpunkt Büromanagement und befähigt zur Übernahme leitender Aufgaben.

Das in modularisierter Form angebotene Studium führt in zwei Jahren zur Teilqualifikation: Staatlich geprüfte(r) Betriebsfachwirt*in für Betriebswirtschaft und Unternehmensmanagement.

Weitere Informationen sind auf der Homepage der Theobald-Simon-Schule zu finden unter www.tssbit.de sowie per Telefon 06561/60050 oder per E-Mail an: sekretariat@tssbit.de.