Handel : Weitere Fördermittel für Dorfläden bewilligt

Bitburg-Prüm Innenminister Roger Lewentz hat den Dorfläden in Metterich (Eifelkreis Bitburg-Prüm), Nußdorf (Landau) und Rumbach (Südwestpfalz) Fördermittel aus der „Sonderförderung 2021 zur (Re-)Aktivierung der sozialen Funktion von Dorfläden während und nach der Corona-Pandemie“ bewilligt.

Damit profitieren bislang 21 Dorfläden von insgesamt 138 000 Euro aus dem Sonderförderprogramm. Der Dorf­laden in Metterich erhält die Förderhöchstsumme von 10 000 Euro, der Dorfladen in Nußdorf wird mit 1900 Euro gefördert und dem Dorf­laden in Rumbach werden 1000 Euro Förderung zuteil. Mit der Sonderförderung möchten die drei Dorfläden insbesondere ihre Außenbereiche umgestalten und das Sitzplatzangebot ausbauen. Zudem wollen sie ihre Präsenz im jeweiligen Ort durch die Ausrichtung verschiedener Veranstaltungen weiter erhöhen. Der Dorfladen in Metterich plant außerdem die Einrichtung einer Café-Ecke im Innenbereich. Wie der Minister sagt, unterstützt das Innenministerium die Dorf­läden in Rheinland-Pfalz mit dem Sonderförderprogramm bereits seit Beginn der Corona-Pandemie.