Alter : Weitere Geistig fit-Kurse möglich

Prüm (red) Die Gemeindeschweste plus bietet in Kooperation mit der Caritas Sozialstation Prüm zwei weitere Kurse unter dem Motto Geistig fit an. Inhalt beider Kurse sind Übungen, die Konzentration, Merkfähigkeit, Wahrnehmung, Wortfindung und Koordination ausbauen.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Die Kurse kosten jeweils 30 Euro und bestehen aus jeweils sechs Treffen. Die Kursleiterin ist Elke Ammermann.