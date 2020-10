Er wird familienfreundlicher und sicherer : Nimstalradweg wird zwischen Schönecken und Lasel ausgebaut

Zwischen Schönecken und Lasel wird der Nimsradweg ausgebaut. Demnächst führt die Trasse an der Schweißthaler Mühle vorbei. Foto: TV/Stefanie Glandien

Schönecken/Lasel Nach jahrelangem Warten gibt es grünes Licht für eine neue Trasse zwischen Schönecken und Lasel. Ein noch nicht gelöstes Problem bleibt die Streckenführung zwischen Lasel und Nimshuscheid sowie Seffern und Nimshuscheid.

Söhngen freut sich, dass die VG an diesem Punkt ein Stück weitergekommen ist. Doch an anderer Stelle hakt es noch. Noch nicht endgültig geklärt ist die Wegführung zwischen Lasel und Nimshuscheider Mühle. Dort verhindern unter anderem geschützte Vogelarten, wie der Eisvogel, den Ausbau. Es gebe zwar verschiedene Varianten der Steckenführung, doch es müssten dazu noch Eigentumsfragen geklärt werden, da ein Privatgrundbesitzer tangiert sei, sagt Söhngen. „Ich bin ganz zuversichtlich, dass wir die noch offenen Probleme in absehbarer Zeit lösen können.“