16 Neuinfektionen : Eifelkreis: 176 Menschen mit Covid-19 infiziert

Bitburg-Prüm Die Kreisverwaltung Bitburg-Prüm meldet am Sonntag 16 Neuinfektionen mit dem Corona-Virus, Samstag waren es 13 gewesen. 44 Personen haben allerdings auch ihre Quarantänezeit beendet und gelten als genesen.

Sodass die Zahl der aktuellen positiven Fälle aktuell bei 176 liegt. Der 7-Tage-Inzidenzwert fällt gemäß Landesuntersuchungsamt Rheinland-Pfalz auf 107. Die Sichtungsstelle in Bitburg wurde am Wochenende von etwa 350 Personen besucht. Geöffnet ist die Teststation auf dem Gelände der ehemaligen Commissary in der Bitburger Housing wieder am Mittwoch, Samstag und Sonntag von 10 bis 18 Uhr.