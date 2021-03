Glaube : Weltgebetstag in der Pfarreiengemeinschaft Bitburg

Weltgebetstag in der Pfarreiengemeinschaft Bitburg

Eine Station zum Thema „Worauf bauen wir?“ in der Pfarrkirche St. Peter in Bitburg. Foto: Walter Haselsteiner

Bitburg (red) Zum ökumenischen Weltgebetstag waren die Frauen in verschiedene Kirchen der Pfarreiengemeinschaft Bitburg eingeladen, um solidarisch mit Frauen aus mehr als 150 Ländern der Welt zu beten. Coronabedingt lief die Aktion etwas anders ab: in einer „offenen Kirche“ zum stillen Gebet mit Stationengang und Informationen zum Thema „Worauf bauen wir?

“ Diese Frage hatten Frauen des Inselstaats Vanuatu im Südpazifik an die Teilnehmenden gerichtet. Das Foto zeigt eine Station in der Pfarrkirche St. Peter in Bitburg.