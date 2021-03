Glaube : Weltgebetstag – offene Kirche in Messerich

Messerich (red) Der Weltgebetstag der Frauen 2021 kommt aus Vanuatu, einer Inselgruppe im Pazifik, und steht unter dem Thema: „Worauf bauen wir?“ In der Pfarrkirche in Messerich wird am Freitag, 5. März, von 14.30 bis 18 Uhr der Weltgebetstag als offene Kirche angeboten.

