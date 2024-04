Weltkriegsrelikt Stark deformierter Zünder: So lief die Entschärfung des 125-Kilogramm-Blindgängers in Bitburg (Fotos)

Bitburg · Nach dem Fund eines Blindgängers in Bitburg mussten am Sonntag 2000 Menschen evakuiert werden. Pünktlich um 14 Uhr konnte der Kampfmittelräumdienst vermelden, dass die Entschärfung gelungen ist. Ein Bauteil an der Bombe sorgte für Ärger.

08.04.2024 , 09:14 Uhr

125-Kilogramm Fliegerbombe in Bitburg entschärft und verladen 12 Bilder Foto: TV/Frank Auffenberg

Von Frank Auffenberg Redaktion Eifel