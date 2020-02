Fernsehen : Weltkriegsdoku im Offenen Kanal

Bitburg-Prüm (red) Im offenen Kanal Bitburg wird heute von 19.30 bis 21 Uhr die Dokumentation „Wintersturm – Luftangriffe auf Trier und Bitburg, V3 Angriffe gegen Luxemburg“ gezeigt.

Im Winter 1944/45 traten die Auseinandersetzungen an der Westfront in die entscheidende Phase. Nach der Landung im Juni 1944 standen die alliierten Truppen an der Westgrenze des Deutschen Reiches. Nun gerieten auch die Städte Trier und Bitburg ins Blickfeld der westlichen Luftstreitmacht. Beide versanken im Feuersturm. Im benachbarten Luxemburg führte die Befreiung zu massiven Angriffen mit Hitlers Wunderwaffe V3.