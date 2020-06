Soziales : Weltladen Prüm plant für zweites Halbjahr

Weltladen-Initiative in Prüm mit selbst genähten Mund-Nasen-Schutzmasken. Foto: Katholische Erwachsenenbildung Westeifel Foto: Katholische Erwachsenenbildung Westeifel

Prüm (red) Die ehrenamtlichen Mitarbeiter des Weltladens Prüm planen für das Halbjahr, nachdem das erste wegen der Corona-Auflagen schwierig war. Doch dank der Coronahilfe des Bundes habe der Laden die Zeit der Schließung gut überstanden, berichtet das Ladenteam.

Aus den Spenden für die Gesichtsmasken konnte sogar Geld für gute Projekte aufgebracht und weitergegeben werden. Gefördert wurden das Hospizprojekt der Neusser Augustinerinnen in Burundi, ein Kinderfrühförderungsprojekt in Ecuador (Plan International), die Seenotrettung „Alan Kurdi - Sea Eye“ und einige Straßenverkäuferprojekte, zum Beispiel in Ecuador, deren Erwerbsquelle infolge der Pandemie weggefallen war.