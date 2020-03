Schule : Wenig Andrang bei der Notbetreuung in der Eifel

Bisher ist im Eifelkreis wenig los in der Notbetreuung der Schulen und Kitas. Foto: dpa-tmn/Sina Schuldt

Bitburg-Prüm Noch nehmen wenige Eltern im Eifelkreis das Angebot der Schulen an. Das könnte sich aber bald ändern.

In Rheinland-Pfalz fällt der Schulunterricht aus. Dennoch gibt es an allen Schulen eine sogenannte Notbetreuung, die vor allem für Kinder zur Verfügung steht, deren Eltern zwingend zur Arbeit müssen.

Auch am Regino-Gymnasium in Prüm gibt es ein solches Angebot. Genutzt werde es aber noch nicht so wirklich, sagt Schulleiter Albrecht Petri. „Wir hatten bisher zwei Anmeldungen, aber die Eltern haben die Unterbringung aber kurzfristig noch anders gelöst”, sagt Petri. Er rechne allerdings damit, dass es mit der Zeit mehr Kinder werden, da sich bei den Eltern ein Ermüdungseffekt einstellen könnte. Die Schule habe für den Heimunterricht der Schüler auch Apps eingeführt, mit denen die Kinder lernen könnten.

Die Abgabe der Lernmaterialien erfolgt dann jeweils am Ende der Woche. Trotz einiger Engpässe in Sachen digitaler Infrastruktur in Eifel kommt das Angebot durchaus positiv an. „Das Highlight ist die digitale Sportstunde, die unsere Sportlehrer anbieten, wo die Kinder von zuhause aus ein bisschen turnen können.“

Am Regino-Gymnasium wie auch an vielen anderen Gymnasien im Eifelkreis gibt es in dieser und auch noch in der nächsten Woche an manchen Tagen keine Notbetreuung, da dort Schüler ihre mündlichen Abiturprüfungen ablegen. An allen anderen Tagen kann die Notbetreuung genutzt werden. Die Schüler des Staatlichen Eifel-Gymnasiums Neuerburg haben die mündlichen Abiturprüfungen bereits abgelegt. Das Notfallprogramm an der Schule ist daher nun gestartet und läuft laut Schulleiter Jens Kemper sehr gut: „Wir haben zum Glück noch vor der Pandemie die E-Mail-Verteilerliste gefüllt bekommen, und stehen mit allen Eltern in Kontakt.“ Bisher sei noch kein Kind in der Notbetreuung. Die Kindern arbeiten alle von zuhause aus über eine Lernplattform, zu der es auch Erklärvideos für die Schüler und Lehrkräfte gebe. „Wir nehmen das jetzt zum Anlass, sowas einzuführen“, sagt Kemper.

An der Grundschule in Stadtkyll gibt es drei Kinder, die bis zu den Osterferien vor Ort betreut werden. An der Grundschule Bitburg-Nord wird das Angebot laut Schulleiterin Liliane Gorges bisher noch nicht genutzt. Für den Unterricht zuhause habe die Schule aber ein Konzept über digitale Medien gefunden, welches auch gut von den Schülern angenommen wird.