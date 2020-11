Corona : Weniger Corona-Infizierte im Eifelkreis

ARCHIV - 30.03.2020, Sachsen, Plauen: Proben für Corona-Tests werden für die weitere Untersuchung vorbereitet. (zu dpa: "Auswertung von Tests: Mehr Rückstau in Corona-Laboren") Foto: Hendrik Schmidt/dpa-Zentralbild/ZB +++ dpa-Bildfunk +++ Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Eifelkreis Im Eifelkreis Bitburg-Prüm sind am Sonntag elf weitere Personen positiv auf Sars-Cov2 getestet worden, am Samstag waren es 18. 45 Personen haben am Wochenende ihre Quarantänezeit beendet und gelten als genesen.

Die Zahl der aktuellen Fälle fällt somit von 184 auf 150. Der Sieben-Tage-Inzidenzwerts fällt von 108,0 auf 104,0. Bei der Kindertagesstätte Oberkail, bei der in der vergangenen Woche ein Corona-Fall bekannt wurde, wurden nach Angaben der Kreisverwaltung 25 Erzieher und Kinder getestet, es wurden dabei keine neuen positiven Fälle festgestellt. Auch bei den die Überprüfungen der Kontaktpersonen der positiv getesteten acht Personen beim Euro-BBW sind keine weiteren Infektionen festgestellt worden.