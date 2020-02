Ehrenbürgerschaft der Stadt Prüm : Hitler soll die Auszeichnung entzogen werden

Prüm/Speicher Die Stadt Speicher hat Adolf Hitler 2014 die Ehrenbürgerschaft symbolisch aberkannt. Anders in Prüm, wo „dem Führer“ der Status bislang nicht entzogen wurde. Das könnte sich bald ändern.

Adolf Hitler hat niemals einen Fuß nach Prüm gesetzt. Dennoch hat der Stadtrat dem damaligen Reichskanzler im April 1933 die Ehrenbürgerschaft verliehen. Die Gemeinde reiht sich damit in die schier endlose Liste deutscher Orte ein, die dem Massenmörder diese Würde zuteil werden ließen.

Anders als die meisten Gemeinden haben die Prümer Hitler diese Auszeichnung aber auch nach Kriegsende nie aberkannt. Während Trier und Speicher „den Führer“ bereits symbolisch von der Liste fegten, hielt man diesen Schritt in Prüm lange nicht für nötig. Erlischt die Ehrenbürgerwürde nach rheinland-pfälzischem Kommunalbrevier doch ohnehin mit dem Tod. Nun scheint aber doch Bewegung in die Sache zu kommen.

Auf Anfrage unserer Zeitung teilt der parteilose Stadtbürgermeister Johannes Reuschen mit, das leidige Thema beim nächsten Gespräch mit den Beigeordneten und Stadtratsfraktionen anzusprechen. „Einer offiziellen Streichung bedarf es zwar nicht, da er kein Ehrenbürger mehr ist“, meint Reuschen. Der Stadtrat könne aber „einen symbolischen Beschluss fassen, in dem zum Ausdruck kommt, dass er sich von der damaligen Verleihung des Ehrenbürgerrechts distanziert.“

So habe sich der Stadtrat Prüm schon „mehrfach deutlich“ von den Gräueltaten der Nazis abgegrenzt – etwa bei der Einweihung des Dechant-Josef-Zilliken-Wegs, eines Eifeler Priesters der seinerzeit gegen das Regime kämpfte und im Konzentrationslager starb. Sowie 2019 am 70. Jahrestag der Kraterexplosion am Kalvarienberg, bei der der Opfer der Nationalsozialisten rund um Prüm gedacht wurde.