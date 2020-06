Ein Ort und seine Geschichte : Wenn der Ofen aus ist

Speicher Jahrhundertelang war Speicher bekannt für Töpferwaren. Daran hat die Firma Plewa keinen geringen Anteil. Die produziert heute zwar anderswo. Für zumindest eines der verfallenen Werke gibt es aber neue Pläne.

Gut 40 Jahre ist es her, dass im Plewa-Werk 1 die Ofen heiß liefen. Heute eröffnen zerbrochene Fensterscheiben den Blick in den verwaisten Bau im Merscheider Weg. Und auch wer durch den Zaun auf das ehemalige Werk Nummer 2 schaut, sieht nur windschiefe Schuppen, einen maroden Turm und ein bröckelndes Mauerwerk.

Unsere Region steckt voller Orte mit spannenden Geschichten. Ehemalige Militärstützpunkte, prunkvolle Burgen, Schauplätze von Verbrechen, Kriegen, historischen Ereignissen. Wir stellen Ihnen jede Woche einen solchen Platz vor und tauchen mit Ihnen in die Vergangenheit ein. Und vielleicht haben Sie, liebe Leser, ja noch Beispiele für weitere Häuser, Bauten oder Ruinen, die wir Ihnen präsentieren sollten. Dann wenden Sie sich einfach unter E-Mail: eifel@volksfreund.de an unsere Redaktion.

2008 ging der Speicherer Zweig der Firma Plewa in die Insolvenz. Produziert wird seit einigen Jahren ausschließlich im bayrischen Klardorf. Nur ein Verwaltungsgebäude betreibt das Unternehmen, das heute vor allem Schornsteine und Kamine baut, noch in der Kleinstadt.

Dabei wird sie 1868 in der Eifel gegründet, vom Speicherer Jacob Plein-Wagner. Die Wurzeln aber liegen tiefer. Sie reichen bis zu den antiken Römern zurück, die in der Gegend eine Art erstes Industierevier aufbauen. Hunderte Öfen müssen hier einmal gelodert haben. Dass die Speicherer schon seit Jahrhunderten im Keramikgeschäft sind, ist archäologisch belegt seit Archäologen bei Herforst zu graben begonnen haben.

An diese Tradition knüpft auch die Familie Plein-Wagner an. Jacob wird 1836 als Sohn des alteingesessenen Töpfers Johann geboren. Schnell allerdings reift in ihm der Wunsch, das Gewerbe in größerem Stil aufzuziehen. Dazu tritt er zunächst aus der Zunft „Eulner Bruderschaft“ aus, die den Töpfern allerlei Vorschriften macht. Zum Beispiel: die Reduktion der Betriebe auf nur einen Ofen und einen Gesellen. Plein-Wagner aber kennt die Zeichen der Zeit. Und die stehen damals auf Industrialisierung.