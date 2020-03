Kita Dreis sammelt Kinderbilder für Seniorenheime der Region : Wenn die Jüngsten den Ältesten helfen

Umschläge mit Briefen oder Bildern können Kinder noch bis Sonntag in den Briefkasten an der Dreiser Kita einwerfen. Foto: TV/Christian Altmayer

Dreis Für ältere Menschen kann sozialer Kontakt derzeit gefährlich sein. Weil auch Besucher von Seniorenheimen das Coronavirus in die Einrichtungen schleppen könnten, bleiben dort im Moment die Türen zu.

Dies hat die Erzieher der Kindertagesstätte Sankt Martin in Dreis bewegt, aktiv zu werden. „Die Freundin einer Kollegin arbeitet im Seniorenheim“, sagt Leiterin Carolin Seitz: „Sie hat erzählt, wie die Älteren unter den Besuchssperren leiden.“ Grund genug, sich eine Aufmunterung einfallen zu lassen. Die Idee des Kita-Teams: Die Jüngsten könnten doch den Ältesten zur Seite stehen, und zwar mit selbstgemalten Bildern und Briefen. In den sozialen Netzwerken Facebook und Whatsapp haben die Erzieher daher einen Aufruf verbreitet.

Alle Kinder, egal ob aus Grundschule oder Kita, Dreis oder den Nachbarorten, dürfen den Senioren etwas malen, basteln oder schreiben. Und die Werke dann in den Briefkasten der Kita werfen.

Tatsächlich sieht man in Dreis derzeit einige Jungen und Mädchen mit Umschlägen in der Hand. Bis Sonntag 29. März werde zwar noch weitergesammelt, sagt Seitz. Es sei aber schon einiges zusammengekommen. Zwei- bis dreimal am Tag werde der Kasten geleert, „sonst quillt der über voller Bügelperlenbilder, Regenbögen und Schutzengel“.