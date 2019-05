Eifeler FDP fordert mehr Elan bei der Digitaliserung der Behörden : Wenn die Verwaltung online geht

Bitburg-Prüm Eifeler Behörden wollen ein gemeinsames Online-Bürgerportal an den Start bringen. Zeit dafür haben sie bis 2022. Die FDP wünscht sich mehr Elan.

Behördengänge sind vielen Menschen lästig. Man zieht eine Nummer, wartet mitunter eine Stunde und hört dann vom Mitarbeiter, dass wichtige Unterlagen für den Reisepass oder die Autozulassung fehlen. Also ab nach Hause und einen neuen Termin vereinbaren. Wie komfortabel wäre es dagegen, all das von Zuhause zu erledigen. Ein paar Klicks vor dem heimischen Rechner zu machen, statt Zeit in Wartezimmern zu verschwenden?