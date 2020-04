Rowdys missachten Sperre zwischen Binsfeld und Herforst : Wenn eine gesperrte Straße in der Eifel zur Rennstrecke wird

Herforst/Binsfeld Die L 39 zwischen Binsfeld und Herforst ist wieder frei. Doch schon zuvor ließen sich Autofahrer offenbar nicht von den Baustellenschildern abschrecken. Dorfchefin Sigrid Heinemann ist sauer.

Überhaupt werden die Verkehrrowdys wohl davonkommen. Denn Anzeigen seien bei der Inspektion Bitburg keine eingegangen, sagt Hamm. Er appeliert in solchen Fällen an Bürger und Verwaltungen: Wer beobachte, dass jemand sich nicht an die Regeln halte, solle sich an die Polizei wenden.