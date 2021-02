Bitburg-Prüm : Wenn Kölsch-Rock Politik trifft

Bitburg-Prüm Die junge Union hat die Kölsch-Rock-Band Dompiraten am Samstag zum Livestream geladen. Das Online-Karnevalskonzert soll aber nicht nur Spaß machen und einem guten Zweck dienen, sondern auch dem Wahlkampf.

„Ich bin begeisterter Jeck und wäre jetzt auch voll drin in der Session“, sagt der Geichlinger Student Mörsdorf. Und ganz verzichten wolle er auch im Pandemiejahr nicht auf närrisches Treiben. Am Samstag veranstaltet die Junge Union daher ein coronakonformes Live-Konzert. Ins (Piraten-)Boot geholt haben sie sich dafür die Dompiraten, die wohl bekannteste Kölschrock-Band der Eifel. Seit Jahren entert die Gruppe die Bühnen der Region. 2021 soll es als Veranstaltungsort stattdessen die Halle ihres Tontechnikers tun. Publikum darf zwar im Raum keins dabei sein, dafür aber am Bildschirm. Denn die Junge Union will den Auftritt live mitschneiden und auf Facebook übertragen. „So können wir die Band in die Wohnzimmer der Zuschauer bringen“, erklärt Mörsdorf.