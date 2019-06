BITBURG-MASHOLDER : Wenn Pfosten den Weg versperren

BITBURG-MASHOLDER Zwischen dem Bauträger Bernd Schuh und der Stadt Bitburg gab es schon häufiger Unstimmigkeiten und Gerichtsverhandlungen. Nun ärgert sich ein Paar aus Masholder über den Investor des Neubaugebiets.

Einen kleinen Vorgeschmack darauf habe es bereits am Tag des Einzugs gegeben. „Den hat er uns so richtig versaut“, erzählt die Frau. Danach aber sei für einige Jahre Ruhe eingekehrt. Bis zu dieser Aktion, die beide fassungslos macht. „Unser Grundstück liegt zwar mit einer Seite an der Bachstraße, wurde aber von der Brückenstraße aus erschlossen“, erklärt sie. „Wir wären ja sogar auch bereit gewesen, uns in einem angemessenen Rahmen an den Erschließungskosten in der Bachstraße zu beteiligen“, fügt sie hinzu. Doch der Investor habe dafür 45 000 Euro verlangt, was völlig utopisch sei und dem Wert eines kleinen Baugrundstücks entspreche.